Водителей предупредили об опасности на дорогах [ Редактировать ]
Фото: опасность на дорогах / cheltv.ru
В Украине сегодня и завтра на дорогах ожидается гололед. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По прогнозу синоптиков, днем 16 ноября и в течение суток 17 ноября в восточных областях на дорогах будет наблюдаться гололед.
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Читайте о погоде в Украине на 16 ноября.
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