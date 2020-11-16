Скасувати "карантин вихідного дня" і відтермінувати запровадження обов'язкових касових апаратів для підприємців вимагали сьогодні ФОПи під стінами парламенту.

Учасники акції заявили, що розпочинають податковий майдан, доки не виконають їхніх вимог - скасувати карантинні обмеження для малого бізнесу і повернути спрощену систему оподаткування для малих підприємців. І схоже, протестувальників у парламенті почули - вже завтра ці законопроєкти з'являться на розгляді.

Олена Кондратюк, другий заступник голови Верховної Ради України: