Скасування карантину та касових апаратів: під Парламентом протестували підприємці [ Редактировать ]
Скасувати "карантин вихідного дня" і відтермінувати запровадження обов'язкових касових апаратів для підприємців вимагали сьогодні ФОПи під стінами парламенту.
Учасники акції заявили, що розпочинають податковий майдан, доки не виконають їхніх вимог - скасувати карантинні обмеження для малого бізнесу і повернути спрощену систему оподаткування для малих підприємців. І схоже, протестувальників у парламенті почули - вже завтра ці законопроєкти з'являться на розгляді.
Олена Кондратюк, другий заступник голови Верховної Ради України:
Українці підприємства і громадяни мають бути впевнені, що уряд діє в їхніх інтересах, насамперед це нерозуміння і несприйняття так званого "карантину вихідного дня", який був запроваджений урядом без консультацій з парламентом і громадянами. Була сьогодні зареєстровано теж під моїм керівництвом і керівництвом всіх фракцій і груп спеціальна постанова, вона вже зареєстрована - 4381, про рекомендацію скасувати карантин вихідного дня урядом.
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