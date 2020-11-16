В Киеве "заминировали" ЦУМ [ Редактировать ]
ЦУМ/ Фото: knin.com.ua
В понедельник, 16 ноября, в Киеве "заминировали" ЦУМ. Людей эвакуировали из здания для проведения проверки. Входы и выходы были перекрыты оградительной лентой.
Об этом говорится в официальном заявлении руководства ЦУМа.
На данный момент ЦУМ открыт и работает в обычном режиме. Сообщение о минировании оказалось ложным.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали два торговых центра.
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