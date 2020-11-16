В понедельник, 16 ноября, в Киеве "заминировали" ЦУМ. Людей эвакуировали из здания для проведения проверки. Входы и выходы были перекрыты оградительной лентой.

Об этом говорится в официальном заявлении руководства ЦУМа.

На данный момент ЦУМ открыт и работает в обычном режиме. Сообщение о минировании оказалось ложным.

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали два торговых центра.