В понедельник, 16 ноября, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сделал заявление. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Так, он не исключает проведение внеочередного заседания Рады для принятия государственного бюджета на 2021 год до 1 декабря. Сейчас в парламенте еще нет текста закона о бюджете, подготовленного ко второму чтению.

(Бюджет можем принять, - ред.), когда Кабинет министров подаст его в Верховную Раду... Если мы говорим, что первое пленарное заседание после завтрашнего состоится первого декабря, мы его (срок, - ред.) очевидно уже просрочили.

Он не исключает проведение внеочередного заседания Рады. Однако нардеп обращает внимание, что депутаты в любом случае должны ознакомиться с текстом бюджета, а Кабинет министров его еще не подал.

Возможно, нельзя исключать проведение внеочередного заседания, но вы же понимаете, что должны быть консультации еще проведены. Мы должны изучить еще текст бюджета, а его до сих пор нет в Верховной Раде.

Ранее сообщалось, что Рада не поддержала изменения в Бюджетный кодекс.