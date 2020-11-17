По прогнозам астрологов, 17 ноября наступает третий лунный день, а значит - луна растущая и у людей появится больше жизненной энергии и сил. На растущую Луну астрологи рекомендуют начинать новые дела или проекты. В первые дни этой фазы лучше все детально обдумывать и строить пошаговый план действий. И в работе, и в личной жизни наступает этап переосмысления.

Овен

Продемонстрируйте огонь, пылающий внутри вас. В отношениях проявите активность. А в движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

Телец

Вам подходит развитие. В отношениях время перейти на новый уровень. А на работе ваш проект принесет плоды.

Близнецы

Вы получите то, на что заслуживаете. В любви ожидайте приятные сюрпризы. А на работе попробуйте попросить премию.

Рак

Смело двигайтесь вперед. В отношениях не стоит ранить друг друга словами. На работе продемонстрируйте характер.

Лев

У вас все получается. В любви сбалансируйте чувства и разум. В рабочих вызовах сохраняйте спокойствие.

Дева

По проблемами не забывайте о веселье. В отношениях отправляйтесь на свидание. На работе не забывайте наслаждаться жизнью.

Весы

Вас ожидают изменения. В любви может быть больно. В движении по карьерной лестнице позаботьтесь о запасном варианте.

Скорпион

Достойно работайте и вы со всем справитесь. На работе работайте, чтобы получить лучший результат. В отношениях не забывайте об отдыхе.

Стрелец

Изо всех сил двигайтесь вперед. В отношениях проявите огонь, а на работе уверенно двигайтесь к выбранной цели.

Козерог

Стоит знать, что вы хотите. В отношениях вы добьетесь успеха. А на работе все складывается как нельзя лучше.

Водолей

Ищите золотую середину. В отношениях не переливайте из пустого в порожнее. На работе найдите баланс.

Рыбы

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях может быть трудно. На работе не отвергайте руку помощи.

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