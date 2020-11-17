Растущая Луна повлияет на всех: гороскоп на 17 ноября [ Редактировать ]
По прогнозам астрологов, 17 ноября наступает третий лунный день, а значит - луна растущая и у людей появится больше жизненной энергии и сил. На растущую Луну астрологи рекомендуют начинать новые дела или проекты. В первые дни этой фазы лучше все детально обдумывать и строить пошаговый план действий. И в работе, и в личной жизни наступает этап переосмысления.
Овен
Продемонстрируйте огонь, пылающий внутри вас. В отношениях проявите активность. А в движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
Телец
Вам подходит развитие. В отношениях время перейти на новый уровень. А на работе ваш проект принесет плоды.
Близнецы
Вы получите то, на что заслуживаете. В любви ожидайте приятные сюрпризы. А на работе попробуйте попросить премию.
Рак
Смело двигайтесь вперед. В отношениях не стоит ранить друг друга словами. На работе продемонстрируйте характер.
Лев
У вас все получается. В любви сбалансируйте чувства и разум. В рабочих вызовах сохраняйте спокойствие.
Дева
По проблемами не забывайте о веселье. В отношениях отправляйтесь на свидание. На работе не забывайте наслаждаться жизнью.
Весы
Вас ожидают изменения. В любви может быть больно. В движении по карьерной лестнице позаботьтесь о запасном варианте.
Скорпион
Достойно работайте и вы со всем справитесь. На работе работайте, чтобы получить лучший результат. В отношениях не забывайте об отдыхе.
Стрелец
Изо всех сил двигайтесь вперед. В отношениях проявите огонь, а на работе уверенно двигайтесь к выбранной цели.
Козерог
Стоит знать, что вы хотите. В отношениях вы добьетесь успеха. А на работе все складывается как нельзя лучше.
Водолей
Ищите золотую середину. В отношениях не переливайте из пустого в порожнее. На работе найдите баланс.
Рыбы
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях может быть трудно. На работе не отвергайте руку помощи.
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