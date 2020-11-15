Наверняка всем нам приходилось сталкиваться с такими людьми, которые всем недовольны, причем всегда. Все время ворчат и жалуются на жизнь, хотя иногда дела уж и не так плохи, как кажется.

Астрологи рассказали, у какого знака зодиака больше всего претензий.

Итак, на первом месте оказался Рак. Настроение Рака полностью зависит от смены фаз Луны. Если вчера он во всеуслышание заявил, что о своем несчастном положении, то уже завтра же будет пойман на обмане.

У представителей этого знака величайший талант вывести человека из себя своими претензиями и замечаниями. Обладает способностью "из мухи делать слона", никогда не устает вести разговор на одну и ту же тему, каждый раз с директивами и поправками.

Ранее мы писали, какой знак зодиака самый раскрепощенный.