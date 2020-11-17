"Молодежь стала хуже переносить коронавирус" - Степанов [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что у молодых людей наблюдаются осложнения случаев заболевания коронавирусом. Все чаще молодежь тяжело переносит болезнь. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
Степанов отметил, что в Минздраве предупреждали о необходимости введения карантина выходного дня за неделю до его введения.
С ростом заболеваемости мы видим уже усложнения случаев заболевания у молодых людей, они очень тяжело переносят заболевание.
Ранее сообщалось, когда в Украине появится вакцина от COVID-19. Также мы писали о том, что Pfizer заявила об успешном прохождении третьей фазы испытаний своей вакцины.
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