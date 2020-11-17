Прохождение Апофиса мимо Земли в 2068 году может привести к катастрофе Источник: открытые источники

Астероид Апофис, обнаруженный астрономами в 2004 году, долгое время считался не очень опасным для Земли. Считалось, что небесное тело массой 2,7*1010 кг и шириной около 340 метров пройдет рядом с Землей в 2013, 2029, 2036 и 2068 годах.

Однако астроном Дэвид Толен из Гавайского университета в своем исследовании утверждает, что к астероиду стоит отнестись с большей опаской. Свои соображения он изложил в докладе, сделанном в ходе онлайн-собрания Отделения планетарных наук Американского астрономического общества.

Толен и его коллеги отметили, что более ранние исследования не учли так называемый эффект Ярковского, при котором солнечные лучи, падая на одну сторону астероида, приводит к появлению реактивного импульса за счет нагревания и остывания. Таким образом у небесного тела появляется дополнительное ускорение.

Эффект Ярковского приводит к тому, что Апофис отклоняется от расчетной траектории примерно на 170 метров в год. И постепенно сближается с Землей. Вероятность его столкновения с нашей планетой несколько выше, чем считалось ранее.

В 2029 и 2036 годах риск столкновения астероида с Землей остается чисто математическим. А вот прохождение Апофиса мимо Земли в 2068 году может обернуться катастрофой.

Ранее сообщалось, что космический аппарат NASA потерял образцы с астероида Бенну.