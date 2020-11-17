Национальный банк Украины с 19 ноября 2020 года вводит в обращение новую памятную монету - "Государственная пограничная служба Украины". Об этом сообщается на сайте НБУ.

Монета посвящена правоохранителям, на которых возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины. Одной из обязанностей Государственной пограничной службы Украины является участие во взаимодействии с ВСУ и другими военными формированиями в отражении вторжения или нападения на Украину со стороны другого государства.

Монета "Государственная пограничная служба Украины" номиналом 10 гривен выполнена из сплава на основе цинка, ее вес - 12,4 грамма, диаметр - 30 мм. Монета отчеканена в качестве "UNC" с рифленым гуртом тиражом 1 млн штук.

Напомним, что с 1 октября 2020 года в Украине перестали принимать монеты достоинством 25 копеек.