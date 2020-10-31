Национальный банк Украины вводит в обращение со 2 ноября 2020 года новую памятную монету - "Андрей Ромоданов". Об этом сообщается на сайте НБУ.

Монета посвящена выдающемуся ученому, общественному деятелю, педагогу, основателю нейрохирургической школы в Украине, доктору медицинских наук, профессору, академику Национальной академии наук Украины - Андрею Петровичу Ромоданову.

Монета "Андрей Ромоданов" номиналом 2 гривны выполнена из нейзильбера, ее вес - 12,8 грамма, диаметр - 31 мм. Монета отчеканена в качестве "UNC" с рифленым гуртом тиражом 30 тысяч штук.

Напомним, что с 1 октября 2020 года в Украине перестали принимать монеты достоинством 25 копеек.