Бандиты похитили и ограбили бывшего игрока сборной по футболу (фото) [ Редактировать ]
Источник: Pochat L'Équipe
Бывшего полузащитника сборной Нигерии Кристиана Ободо похитили во второй раз за 8 лет. Об этом сообщает BBC Sport Africa.
Похищение произошло накануне в городе Варри на юге Нигерии. 36-летний Ободо припарковался для покупки фруктов.
Мне нужно было купить маме яблоко и арбуз. В этот момент меня схватили вооруженные люди, завязали глаза, приставили дуло к виску и заставили сесть на пассажирское сиденье моей машины. Они начали меня бить, и один из них пригрозил выстрелить мне в голову, если я не буду молчать.
Футболист представился, и один из похитителей его узнал. Так футболист понял, что он не был "заказан" с целью похищения. Звездный статус не спас его от ограбления.
Они забрали мои бриллиантовые серьги, наручные часы, колье и потребовали деньги, но я сказал им, что у меня есть только банковские карты. После этого меня заперли в багажнике моей машины и продержали там более четырех часов. Они начали опустошать мои счета, используя две мои безлимитные карты и катаясь по различным точкам. Я даже не знал, что мы все еще находимся в штате Дельта. Они бесконечно снимали наличные и явно не торопились, продолжая держать меня запертым в багажнике.
После того как банкоматы перестали давать наличные, злодеи отвезли футболиста в темное место и выбросили из багажника, разрешив уйти.
Это уже второй случай похищения бывшего игрока клубов итальянской Серии А - "Перуджи", "Лечче" и "Фиорентины" в своем родном городе. Первое произошло в июне 2012 года, когда Ободо играл за "Удинезе". Тогда за его освобождение требовали выкуп в размере 149 тыс. евро.
Ободо признался, что из-за повторного похищения он чувствует себя сломленным. Он перестал чувствовать себя безопасно на родине.
Похищения (обычно нефтяников и бизнесменов) являются обычной практикой в Нигерии, но все чаще жертвами становятся футболисты и их семьи.
В марте 2019 года шесть дней провела в заложниках мать игрока из Нигерии Самуэля Калу.
Годом ранее был похищен отец бывшего полузащитника "Челси"' и сборной Нигерии Джона Микеля Оби. Сыну пришлось заплатить за его освобождение $27 500.
В 2007 году французский защитник Оньекачи Апам был похищен вооруженными людьми, которые отобрали у него автомобиль, а потом отпустили.
Год спустя был похищен старший брат защитника "Эвертона" Джозефа Йобо. Его продержали в плену 10 дней.
Ранее сообщалось, что в Нигерии боевики расстреляли 60 человек.
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