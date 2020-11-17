В Полтаве на пешеходном переходе автомобиль патрульной полиции насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Полицейский, двигаясь на служебном автомобиле Skoda Rapid совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть.

Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Пешеход скончался в карете скорой помощи.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. Принимается решение о проведении экспертиз.

Фото: ГБР

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