В Полтаве автомобиль копов устроил смертельное ДТП (фото) [ Редактировать ]
В Полтаве на пешеходном переходе автомобиль патрульной полиции насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Полицейский, двигаясь на служебном автомобиле Skoda Rapid совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть.
Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Пешеход скончался в карете скорой помощи.
По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. Принимается решение о проведении экспертиз.
Фото: ГБР
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