Працював барменом, а станеш санітаром! Заступник міністра охорони здоров'я запропонувала громадянам, обуреним "карантином вихідного дня"закочувати рукави і влаштовуватись на роботу в лікарні. Мовляв, робочих рук в медзакладах катастрофічно не вистачає, а для постраждалих від епідемії підприємців це буде непоганий шанс підзаробити. Чи потрібні такі працівники в медзакладах і чи готові їх там приймати - з'ясовували наші кореспонденти.

"Ковідне відділення" Черкаської обласної лікарні. На зміну заступила чергова бригада медиків і одразу взялася до роботи. Особливо багато її в блоці реанімації. Тут лежать хворі, які не можуть самостійно дихати. Зараз їх п'ятеро, і медсестра від них ні на крок.

Ніна П'явка, медсестра Черкаської обласної лікарні:

Обертаємо регулярно, перевертаємо, підтягуємо. Виконуємо призначення всі які треба. Наглядаємо для того, щоб пацієнти були накормлені, кормимо регулярно, кожні три години.

Усі бригади в зараженій зоні працюють по чотири години - більше медики просто не витримують. Відділення забите тяжкими хворими і найближчими днями його мають розширити майже вдвічі.

Лікар-пульмонолог Вікторія Царенко проводить обхід палат. Робочих рук у відділенні не вистачає, і хвороба однієї людини може вплинути на роботу всієї бригади. Замінити немає ким, адже працювати в "ковідному відділенні" навіть серед медпрацівників охочих не багато.

Вікторія Царенко, лікар-пульмонолог Черкаської обласної лікарні:

Ви ж самі розумієте, що тут потрібні люди, які мають освіту, люди, які мають навики, люди із досвідом, мало того - треба досвід роботи. З вулиці людину просто так з сьогодні на сьогодні не візьмеш.

Хоча заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, схоже, іншої думки. На вчорашньому брифінгу вона запропонувала обуреним карантинними обмеженнями громадянам тимчасові посади в лікувальних закладах.

Ірина Микичак, заступниця міністра охорони здоров'я України:

Наші лікарні радо нададуть робочі місця, тимчасові робочі місця, всім підприємцям, які зараз у вимушеному простої. Лікарням та медичним центрам зараз дуже потрібні сильні і здорові руки - це економісті, бухгалтери, працівники пральні санітари, водії, сторожі.

На цю пропозицію інтернет-спільнота відреагувала численними мемами. Та й самих підприємців такі заяви радше здивували, ніж потішили.

Барменка Олександра в ресторанному бізнесі вже чотири роки. Каже, від початку епідемії ця галузь опинилась у занепаді. І хоча з весни її зарплата зменшилася майже вдвічі, в медичній сфері дівчина себе не бачить.

Олександра Соломаха, бармена:

Думаю, що кожен має займатися тим, що йому подобається і де він потрібен і я не потрібна в лікарні - це точно.

У ресторанах Романа навіть в обідній час порожні столики. Минулого тижня уряд позбавив його можливості заробляти хоча б у вихідні дні, коли відвідувачів найбільше. А вчорашня заява його геть збентежила.

Роман Діскант, ресторатор:

Этот ли замминистра, или другой замминистра. Было отличное предложение - завезти врачей из других стран. Они ж бесплатно не приедут - не приедут. Они зарабатывают там от 5 до 10 тысяч долларов. Мы можем это им заплатить. Говорят, что можем. Какая проблема, чего мы своим тогда не платим?

Схоже, підприємців заява про працевлаштування в лікарнях обурила остаточно. І замість поповнювати лави медиків, вони вже готують чергову акцію протесту.