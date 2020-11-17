Коронавірус забрав життя Романа Віктюка. Відомий режисер помер на 85-му році. Його ушпиталили наприкінці жовтня. Спочатку він перебував у відділенні терапії. Потім стан погіршився і Віктюка перевели у реанімацію, де він і помер.

За свого життя режисер поставив понад 250 вистав у театрах різних країн. Народився він у Львові, навчався в Інституті театрального мистецтва в Росії. Згодом повернувся до України та працював у Львові та Києві.

У 1991 Віктюк створив театр свого імені в Москві, там він був і головним режисером, і художнім керівником. У 2006 отримав звання народного артиста України. Поховають Романа Віктюка у Львові, поруч із батьками.