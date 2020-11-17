"Опозиційна платформа - За життя" зібрала факти незаконної перемоги Труханова в Одесі - Микола Скорик [ Редактировать ]
Адміністративний тиск, фальсифікації та чорний піар. Другий тур виборів міського голови в Одесі відзначився численними порушеннями і брудними схемами. Про це заявляють в опозиції.
На думку кандидата в мери від "Опозиційної платформи - За життя", Миколи Скорика політична сила зібрала чималу кількість фактів, які можуть свідчити про незаконну перемогу його опонента Геннадія Труханова. З цією інформацією політик планує звернутися до суду.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Це був тотальний тиск на людей, які мене підтримували. Ті обшуки, які проводилися у мого колеги, який мене підтримував, Дмитра Голубова. Абсолютно фейкові обшуки, над якими сміялася вся країна. Це було блокування на добу - це таке одеське ноу-хау, одеської міської виборчої комісії. Все що відбувалося в Одесі - це попрання будь-якої законності. Я буду намагатися зробити так, щоб всі хто робив незаконні дії - вони понесли відповідальність згідно діючого законодавства України.
по теме
Опозиціонери стверджують: голови дільничних комісій фальсифікували результати - відкладали бюлетені за Миколу Скорика до зіпсованих. Тож вимагатимуть перерахунку голосів
После закрытия участков, Николай Скорик сделал заявление на брифинге
Рекордно низька активність виборців та численні порушення. В Україні завершився другий тур місцевих виборів. Дільниці щойно зачинилися в семи містах, і вже почався підрахунок голосів
13 ноября на встрече с жителями Одессы кандидат в мэры города от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик рассказал о первых шагах в должности мэра
Названы даты второго тура местных выборов