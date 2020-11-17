Адміністративний тиск, фальсифікації та чорний піар. Другий тур виборів міського голови в Одесі відзначився численними порушеннями і брудними схемами. Про це заявляють в опозиції.

На думку кандидата в мери від "Опозиційної платформи - За життя", Миколи Скорика політична сила зібрала чималу кількість фактів, які можуть свідчити про незаконну перемогу його опонента Геннадія Труханова. З цією інформацією політик планує звернутися до суду.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":