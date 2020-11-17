Того, що в Україні можуть бути протести через карантин вихідного дня, ще рік тому ніхто навіть не міг уявити. А слово "локдаун" іще не було загальновживаним. Хоча новий коронавірус уже готувався до атаки.

Сьогодні рівно рік, як у китайській провінції Ухань медики виявили нульового пацієнта. І на цей випадок тоді майже не звернули уваги. А далі були сотні тисяч померлих і колосальні фінансові збитки. Як світ дійшов до життя у масках - нагадає Лариса Зубенко.

Понад 55 мільйонів інфікованих. Мільйон триста померлих. Переповнені лікарні й морги по всьому світу. А все почалося рівно рік тому в багатомільйонному китайському місті Ухань. 55-річний місцевий житель відчув симптоми тоді ще нікому не відомої хвороби. Сталося це після візиту на ринок, де чоловік з'їв м'ясо кажана. Саме інфікування через страву із зараженої тварини згодом стало головною версією виникнення Ковіду.

Уже напередодні Нового року Китай інформував Всесвітню організацію охорони здоров'я про новий штам коронавірусу. На той момент в Ухані вже було 266 заражених. А в березні вже ВООЗ інформувала світ про початок пандемії.

У лікарнях не вистачає медикаментів, немає засобів захисту ні для персоналу, ні для персоналу, ні для родичів лікарів, які приходять їх навідати. Поширена думка, що коронавірус небезпечний лише для літніх людей, однак щодня ми бачимо молодих хлопців, які уражені настільки, що не можуть дихати без апарату штучної вентиляції легень.

Європа, Америка, Азія... Більше ніж двісті країн зіткнулися з новим вірусом. Пандемія завдавала небачених економічних збитків та щодня забирала сотні життів. У березні весь світ із жахом дивився відео із Італії, де морги не справлялися з кількістю померлих від ускладнень.

Мішель Марінелло, прес-секретар крематоріїв Altair:

Зазвичай тут можна вмістити близько 30 гробів, але за цей період у нас більше ста гробів. Це велика проблема, ці цифри настільки високі через те, що ми проводимо 24 кремації на день. Сьогодні ми отримали в середньому 40 трун.

Далі Іспанія, Німеччина, Франція, Велика Британія. В Америці коронавірус уразив майже 11 мільйонів людей із початку пандемії. У топі країн, які найбільше постраждали, Індія, Бразилія та Росія. І збавляти обертів пандемія вочевидь не збирається.

Схваленої ВООЗ вакцини від коронавірусу досі не існує. Вчені стверджують - щеплення розпочнуть не раніше початку наступного року.