Во вторник, 17 ноября, в Черкассах на улице Надпильной в подвале дома нашли расчлененное тело мужчины. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и ищут причастных к умышленному убийству лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области.

"На страшную находку в подвальном помещении 16 ноября наткнулись родственники погибшего. До этого, 14 ноября, они заявляли о его пропаже. Мужчине 70 лет, родные говорят, что он злоупотреблял спиртным и больше времени проводил вне дома", - говорится в сообщении.

Вчера на месте работали следователи, криминалисты, полицейские, которые обеспечивали охрану места происшествия и судебно-медицинские эксперты. Оперативники ищут, кто причастен к умышленному убийству, а также выясняют, какой образ жизни вел пенсионер, с кем общался и дружил.

Кроме того, полицейские изымают видео из частных камер наблюдения, чтобы иметь какую-то зацепку на момент совершения преступления.

"Сейчас по этому факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) УК. Детали этого дела сообщим позже, после установления всех обстоятельств происшествия. Ведется следствие", - отметили в полиции.

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