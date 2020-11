Президент США Дональд Трамп, резко изменил свое мнение о победе Байдена в президентской гонке и снова заговорил о том, что Байден ничего не выигрывал. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Сфальсифицированные выборы. Мы победим" - написал Трамп.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!