Трамп сделал шокирующее заявление о выборах [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп, резко изменил свое мнение о победе Байдена в президентской гонке и снова заговорил о том, что Байден ничего не выигрывал. Об этом Трамп написал в Twitter.
"Сфальсифицированные выборы. Мы победим" - написал Трамп.
He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020
Трамп также отметил, что он ничего не признавал и рне признает, подчеркнул, что выборы были сфальсифицированы.
Он победил только в глазах фейковых медиаресурсов. Я ничего не признаю. У нас впереди длинный путь
Напоним, ранее Трамп признал выборы в США и рассказал, как Байдену удалось победить.
Читайте также, Джо Байден объявил о своей победе на президентских выборах в США. Дональд Трамп требует пересчета голосов и грозит оспорить результаты голосования в суде.
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