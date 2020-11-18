Как получить бесплатную еду в McDonald’s: сотрудница раскрыла секрет [ Редактировать ]
В TikTok появилось видео, в котором сотрудница американской сети ресторанов McDonald’s раскрыла проверенный способ получить бесплатную еду. Об этом пишет газета Daily Mirror.
Ребят, я вас сейчас научу действенному методу, как получить бесплатную еду в McDonald’s. Смотрите, если мы перепутали блюда в вашем заказе или вам пришлось ждать его очень долго, вы не поверите, но если вы скажете об этом спокойно и вежливо, мы заменим ваш заказ и, скорее всего, вернем деньги.
Девушка напомнила, что работники сети быстрого питания - обычные люди, которым тоже не нравится выслушивать недовольство и крик.
Понятно, что вы расстроены, но вы добьетесь гораздо большего, если будете вести себя максимально воспитанно.
Видео собрало десятки тысяч просмотров и сотни комментариев.
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