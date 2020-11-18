А ось профільним ковідним лікарням бракує п'яти з половиною мільярдів гривень. В Національній службі здоров'я пояснюють: гроші передбачені на дві сотні медзакладів, а зараз хворих на коронавірус приймають уже вдвічі більше установ. В уряді фінансові розрахунки пообіцяли перевірити.

Кажуть, Нацслужбі здоров'я надали 14 мільярдів гривень, і цього має вистачити. Загалом звітують - за сім місяців на боротьбу з коронавірусом пішло 20 мільярдів. І в планах - подальші витрати.

Світлана Шаталова, заступниця міністра охорони здоров'я України: