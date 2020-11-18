Нацслужба здоров'я звітувала за кошти на боротьбу із коронавірусом [ Редактировать ]
А ось профільним ковідним лікарням бракує п'яти з половиною мільярдів гривень. В Національній службі здоров'я пояснюють: гроші передбачені на дві сотні медзакладів, а зараз хворих на коронавірус приймають уже вдвічі більше установ. В уряді фінансові розрахунки пообіцяли перевірити.
Кажуть, Нацслужбі здоров'я надали 14 мільярдів гривень, і цього має вистачити. Загалом звітують - за сім місяців на боротьбу з коронавірусом пішло 20 мільярдів. І в планах - подальші витрати.
Світлана Шаталова, заступниця міністра охорони здоров'я України:
Законтрактовані наприклад комп'ютерні томографи які зарезервовані в держказначействі. Це фінансування буде сплачено після того, як буде поставка, буде налаштування.
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