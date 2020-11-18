Известный украинский певец лишился бровей (видео) [ Редактировать ]
Известный украинский исполнитель Melovin шокировал подписчиков новым экспериментом - он сбрил брови. Видео процесса он опубликовал на своей странице в Instagram.
Вместе с тем артист анонсировал выход нового проекта.
Подписчиков удивила така нестандартная идея артиста, тем не менее нашлись и такие. которые с восторгом приняли жест Melovinа.
Ранее мы писали о том, что украинский певец под сценическим именем Melovin, изменил имидж.
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