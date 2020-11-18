Известный украинский исполнитель Melovin шокировал подписчиков новым экспериментом - он сбрил брови. Видео процесса он опубликовал на своей странице в Instagram.

Вместе с тем артист анонсировал выход нового проекта.

Подписчиков удивила така нестандартная идея артиста, тем не менее нашлись и такие. которые с восторгом приняли жест Melovinа.

Ранее мы писали о том, что украинский певец под сценическим именем Melovin, изменил имидж.