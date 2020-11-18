В среду, 18 ноября, представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что до конца 2020 года должен состояться следующий обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Так, обмен планируют провести до 24 декабря.

Мы предлагаем провести обмен пленными до 24 декабря, до Рождества, как жест выполнения наших договоренностей.

В украинской ТКГ сообщили о том, что обмен удерживаемыми лицами блокируют представители ОРДЛО, которые требуют от Украины разрешения на проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса

Ранее мы писали о том, что в ТКГ создадут "совет людей с Донбасса".