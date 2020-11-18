Обмен пленными: названа новая дата [ Редактировать ]
В среду, 18 ноября, представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что до конца 2020 года должен состояться следующий обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
Так, обмен планируют провести до 24 декабря.
Мы предлагаем провести обмен пленными до 24 декабря, до Рождества, как жест выполнения наших договоренностей.
В украинской ТКГ сообщили о том, что обмен удерживаемыми лицами блокируют представители ОРДЛО, которые требуют от Украины разрешения на проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса
Ранее мы писали о том, что в ТКГ создадут "совет людей с Донбасса".
по теме
Количество домохозяйств, имеющих долги за потребленный газ, в октябре текущего года увеличилось до 60% по сравнению с предыдущими периодами
С 2021 года украинцы пенсионного возраста, у которых недостаточно стажа, не смогут получать специальную социальную выплату
Известный украинский исполнитель Melovin шокировал подписчиков новым экспериментом
По состоянию на среду, 18 ноября, ситуация с распространением коронавируса не позволяет ослаблять карантин
В среду, 18 ноября, украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк показала фото, на которых Маша Ефросинина "облизывает" ей ногу