В Україні на широкі екрани незабаром виходить військова драма режисера Зази Буадзе "Мати Апостолів". Глядачеві митець уже відомий за фільмами "Червоний" та "Позивний Бандерас". Зі стрічкою знімальна група почала передпрем'єрний тур містами України. Напередодні дізнатися, про що нове кіно режисера - мали змогу жителі Черкас.

Портрети українських воїнів, фотоспалахи та глядачі - цю презентацію не змогла спинити навіть пандемія. Фільми режисера Зази Буадзе "Червоний" та "Позивний Бандерас"у черкаському кінотеатрі "Україна" завжди збирали повні зали. Передпрем'єрний перегляд нової стрічки митця місцеві кіномани теж не оминули увагою. Цей фільм про війну на сході країни, тому не прийти волонтер Валерій Магєрамов просто не зміг.

Валерій Магєрамов, волонтер:

Я знаю, что это такое, когда твои земли. Когда на твою землю зашел враг и начинает свои права качать, я знаю, что это такое - это не объяснить.

Ледве в залі згасає світло, як глядачі відразу поринають у світ героїв військової драми "мати Апостолів". Від перших хвилин стрічка здається доволі хаотичною: у кадрі зліт військового літака, в ефірі радіо співає жінка, та згодом режисер сплітає ці начебто несумісні сцени в одну історію - історію матері, яка щосили намагається врятувати свого сина на окупованій проросійськими бойовиками території.

Тут десь недалеко літак наш збили, мій син був льотчиком.

Попри батальні сцени, фільм радше не про війну, а про страждання, яких вона завдає людям. Зануритись у їхній світ глядачеві допомагають головні герої, яких зіграли відомий актор театру імені Франка Богдан Бенюк та актриса Молодого театру Світлана Осипенко. Пані Світлана впевнена: завдяки акторському складу глядач відчує всю палітру емоцій.

Світлана Осипенко, виконавиця головної ролі:

В мене навіть була така ситуація. Ми вже почали знімати сцену і раптом режисер кричить, Світлана, що трапилось, чому ти стоїш - я кажу. Я просто задивилась на гру своїх партнерів, як вони грають.

Стрічка "Мати Апостолів"на сто відсотків профінансована з держбюджету. 2018 року сценарій фільму виграв конкурс Міністерства Культури. На зйомки виділили 21 мільйон гривень. Щоправда, навіть цих грошей на все не вистачило, каже продюсер Дмитро Овєчкін.

Дмитро Овєчкін, продюсер фільму "Мати Апостолів":

Багато послуг ще залишилось не закритими, як правило - пост-продакшн. Тому, що ми вирішили зробити фільм якісний, а не просто освоювати бюджет і дуже високу якість музики написали в Відні президенський оркестр, дитячий хор - це Ілля Григор'єв та Ілля Розумейко - це відомі композитори Нової опери.

Залатати фінансові дірки знімальна група планує завдяки виторгу з прокату. На широкі екрани стрічка "Мати Апостолів" має вийти третього грудня.