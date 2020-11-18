Объем продаж украинских товаров за рубеж по итогам трех кварталов 2020 года сократился на 5,6%, и потому необходимо предусмотреть в бюджете-2021 значительное увеличение господдержки экспорта. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин.

"Если ранее ожидалось, что украинский экспорт сможет восстановить довоенный уровень, то нынешний кризис отодвигает такую перспективу на неопределенный срок. Значительное сокращение объема продаж украинских товаров в этом году - тревожный процесс, который требует вмешательства государства", - считает политик.

Он привел данные о том, что экспорт в январе-сентябре нынешнего года составил всего 76% от уровня семилетней давности. Причем наиболее катастрофическим направлением стали поставки украинской продукции в страны СНГ, которые сократились в три раза.

"Рынок ЕС не смог компенсировать эти потери: за семь лет, несмотря на действие зоны свободной торговли, наш экспорт туда увеличился всего на 8,5%. А в нынешнем году мы теряем даже это: за 9 месяцев 2020-го продажи товаров на европейский рынок упали на 16,3% против аналогичного периода прошлого года", - сообщил народный депутат.

По его словам, правительство недооценивает серьезность проблемы: в госбюджете на 2020 год расходы на продвижение и расширение экспорта составляют всего 15 млн гривен, а в бюджете-2021 - 14,5 млн гривен.

"Даже в 2019-м эта сумма составляла 158 миллионов, а в 2018-м - 278 миллионов, хотя и эти суммы были недостаточны. Взаимосвязь между сокращением господдержки экспорта и его падением в нынешнем году очевидна. И потому в бюджете-2021 необходимо предусмотреть увеличение расходов на продвижение украинской продукции за рубежом минимум в 50 раз. Иначе ситуация с экспортом продолжит ухудшаться", - резюмировал Сергей Левочкин.