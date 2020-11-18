"Крестный отец 3": опубликован трейлер новой версии (видео) [ Редактировать ]
Источник: Paramount
В сети опубликован первый трейлер новой версии "Крестного отца 3" Фрэнсиса Форда Копполы. Новая версия культовой криминальной драмы называется "Крестный отец, Кода: Смерть Майкла Корлеоне".
Коппола обещал, что в переосмысленном фильме, вышедшем в 1990 году, будут новые начало и конец, новые эпизоды и музыка.
Этот вариант фильма, по словам режиссера, в большей степени соответствует его общему замыслу с автором книги, покойным писателем Марио Пьюзо.
В 2008 году режиссер представил обновленные версии предыдущих частей "Крестного отца". Премьера нового фильма от Paramount состоится 4 декабря - к 30-летию третьей части.
Ранее сообщалось, что вышел первый трейлер полнометражного фильма "Том и Джерри".
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