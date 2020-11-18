Новая версия фильма имеет новые начало и конец, эпизоды и музыку Источник: Paramount

В сети опубликован первый трейлер новой версии "Крестного отца 3" Фрэнсиса Форда Копполы. Новая версия культовой криминальной драмы называется "Крестный отец, Кода: Смерть Майкла Корлеоне".

Коппола обещал, что в переосмысленном фильме, вышедшем в 1990 году, будут новые начало и конец, новые эпизоды и музыка.

Этот вариант фильма, по словам режиссера, в большей степени соответствует его общему замыслу с автором книги, покойным писателем Марио Пьюзо.

В 2008 году режиссер представил обновленные версии предыдущих частей "Крестного отца". Премьера нового фильма от Paramount состоится 4 декабря - к 30-летию третьей части.

Ранее сообщалось, что вышел первый трейлер полнометражного фильма "Том и Джерри".