В Кременчуге новоизбранный мэр и депутаты горсовета заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает градоначальник Виталий Малецкий.

Он получил положительный тест на COVID-19 и добавил, что находится на амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача.

Сейчас очень напряженное время, связанное с подготовкой первой сессии Кременчугского городского совета VIIIсозыва, но, к сожалению, болезнь не спрашивает, когда приходить. Знаю, что болеют еще несколько новоизбранных депутатов городского совета.

Малецкий добавил, что продолжает управление городом дистанционно и готовится провести сессию.

Ранее мы писали, что у городского главы Кропивницкого Андрея Райковича выявили коронавирус. Чиновник находится на самоизоляции.