Коронавирус "свалил" на изоляцию руководство Кременчуга [ Редактировать ]
В Кременчуге новоизбранный мэр и депутаты горсовета заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает градоначальник Виталий Малецкий.
Он получил положительный тест на COVID-19 и добавил, что находится на амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача.
Сейчас очень напряженное время, связанное с подготовкой первой сессии Кременчугского городского совета VIIIсозыва, но, к сожалению, болезнь не спрашивает, когда приходить. Знаю, что болеют еще несколько новоизбранных депутатов городского совета.
Малецкий добавил, что продолжает управление городом дистанционно и готовится провести сессию.
Ранее мы писали, что у городского главы Кропивницкого Андрея Райковича выявили коронавирус. Чиновник находится на самоизоляции.
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