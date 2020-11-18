Усе своїм. Жителі закарпатського села звинувачують місцевих депутатів у дерибані землі. Кажуть усі гектари посадовці роздали своїм знайомим та родичам.

У сільраді натомість запевняють - нічого незаконного не зробили. То чи було кумівство? Розбиралася Мар'яна Мартин.

Марія показує нагрудний знак матері-героїні. У жінки 5-ро синів. Усі - вже дорослі чоловіки, мають свої сім'ї. Утім, троє досі живуть із нею в ось цьому будинку.

Марія Вакаров, жителька села Ізи:

Бачите, я тут живу у підвальному приміщенні вгорі два сини живут. Тут син.

Уже більше ніж 20 років жінка та її сини стоять у черзі на отримання землі в рідному селі Іза. На останньому засіданні сесії сільради землю давали, та цієї родини у списку знову не було.

Марія Вакаров, жителька села Ізи:

Кулько стою може вже і 20 із цими участками, вже хлопці пудросли тогди з ня дурня робили, ви багатодітка, все як іду на справки, кажуть пишіт заяви, пиши дурну тільки ти радости.

Не отримав землю й пан Василь, хоча має на руках рішення сесії за 2000 рік.

Василь Чорней, житель села Ізи:

В 2000 році я став на чергу, так як я мав, мені полагається земельна ділянка я став на чергу. У 2000 році я получив рішення сесії нашої ізянської і до даного часу ніяк я не можу добитися, щоб мені виділили ту земельну ділянку.

Обурених у селі чимало. Жителі розповідають - землю роздають за хабарі наближеним людям. Є навіть такі, хто за останні роки вже встиг отримати три ділянки. На останнє земельне засідання сесії селян не пустили - воно відбулося за зачиненими дверима.

Наступного дня рішення сесії не оприлюднили. Жителі подали запит на отримання списків тих, кому дали земельні ділянки за останні роки.

Марія Нодь, жителька села Ізи:

Ці всі земельні участки, які надалися вони розділили між собою. От іще декілька Сарай Михайло Михайлович - брат депутата Сарая Василя, який проживає в Мукачеві, будь ласка, як так, читаємо дали Сабадош Марія Іванівна, яка проживає в Еміратах? Осьо, Драгула Оксана отримала земельний участок. Чому? 3-й раз у неї одна дитина ва вже 3-й земельний участок. Я маю 3-х дітей та мені жодного.

У списках є й сім'я Ольги Фозикош. Жінка каже - два роки тому випадково дізналася, що отримала землю. Та згодом з'ясувалося, що свої сотки вона також випадково передала іншому жителю.

Ольга Фозикош, жителька села Ізи:

Сказали що ми відказалися від землі, відмовилися і у фонд мало імущих, но яким ми не знаємо і від тоді ми судимося не можемо з ними порядок навести.

У сільській раді нікого немає, всі на лікарняному. Телефоном голова села запевняє - діяли згідно із законом.

Василь Томищ, Ізянський сільський голова:

Земельну ділянку не може отримати не житель Ізи. Він мінімум має прожити 5 років у селі Іза. І всі рішення, які приймала сесія, все було в межах закону 8 сімей, в кого діти інваліди, 4 атошники - це все пільговики і від 3 до 6 сімей.

Жителі вимагають скасувати рішення сесії, вже зібрали близько двох тисяч підписів. Миритися з рішенням сільської ради не хочуть.

Марія Нодь, жителька села Ізи:

Поки вони діючи хай вони ці рішення скасують.

Селяни написали колективне звернення в поліцію. Тож тепер справу розслідуватимуть правоохоронці.