Байден пообещал ввести тотальный масочный режим до вступления в должность [ Редактировать ]
Джо Байден, избранный президент США от демократической партии намерен ввести всеобщий масочный режим еще до вступления в должность, чтобы спасти жизни 200 тысяч американцев.
Об этом он заявил при встрече с работниками сферы здравоохранения, трансляция которой велась на сайте политика.
Джо Байден:
Есть некоторые вещи, которые я собираюсь сделать, не дожидаясь вступления в должность. Одна из таких вещей заключается в том, что я, выражая слова благодарности тем, кто уже пошел на это, призову всех политических лидеров и власти штатов ввести обязательный режим ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Мы изо всех сил будем работать в сотрудничестве с местными властями и руководителями штатов, будто то демократы или республиканцы, над тем, чтобы ввести обязательный масочный режим. Это является не чем иным, как проявлением патриотизма и заботы о своих согражданах.
Байден подсчитал, что на момент, когда он вступит в должность 20 января, от осложнений коронавируса успеет умереть примерно 200 тысяч человек в США.
Ранее Джо Байден заявил о судьбе проекта "Северный поток-2".
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