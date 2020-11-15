Трамп объяснил, почему Байден выиграл выборы [ Редактировать ]
Источник: CNN
Кандидат от демократов Джо Байден победил на президентских выборах в США из-за махинаций при подсчете голосов. Об этом написал в своем Twitter действующий президент США Дональд Трамп.
Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Запретили присутствие наблюдателей и контролеров за подсчетом голосов, голоса считает частная компания радикальных левых Dominion (производитель машин для подсчета голосов - ред.) с настолько плохой репутацией и оборудованием, что их не допустили к подсчету голосов в Техасе, где выиграл я с большим отрывом! Виноваты фейковые и молчащие СМИ! Все механические "сбои", которые произошли в Ночь выборов, на самом деле были их попыткой украсть голоса. Они здорово преуспели, и их не поймали. Голосование по почте - дурацкая шутка!
Трамп далеко не в первый раз обвинил сторонников Байдена в фальсификации выборов, но впервые он признал победу Байдена.
Напомним, Джо Байден объявил о своей победе на президентских выборах в США. Дональд Трамп требует пересчета голосов и грозит оспорить результаты голосования в суде.
Ранее сообщалось, что в Украине закрыли дело против Байдена после его победы на выборах.
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