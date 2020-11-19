В Беларуси умерла известная киноактриса [ Редактировать ]
Актриса Любовь Румянцева скончалась в возрасте 77 лет. Об этом сообщает пресс-служба кино студии "Беларусьфильм".
Руководство киностудии принесло соболезнования близким актрисы.
Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. В ее фильмографии десятки блестяще сыгранных ролей, среди них такие известные и любимые зрителем, как: Альпийская баллада, Аннычка, Дорога на Рюбецаль, Венок сонетов, Расписание на послезавтра, Три талера.
Отмечается, что самая известная работа Румянцевой состоялась в фильме "Альпийская баллада", снятом в 1965 году. Она принесла артистке всесоюзную и мировую известность, а также любовь и признание зрителей.
Ранее мы писали, что умер театральный режиссер Роман Виктюк. Он скончался в одной из больниц Москвы на 85-м году жизни.
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