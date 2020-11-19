У Греції виготовили свічки із новим Санта-Клаусом. На його обличчі - хірургічна маска. Так власник ідеї хоче нагадати про потребу самозахисту від COVID-19.

У Греції нині діють суворі карантинні обмеження через повторний спалах вірусу. Утім, власники крамниць із новорічними декораціями сподіваються, що принаймні напередодні Різдва їм дозволять працювати.