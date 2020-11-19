Известная украинская телеведущая и модель Василиса Фролова сообщила о первой беременности. Радостной новостью она поделилась с журналом Elle.ua. Василиса рассказала, как готовится к рождению первенца.

Так, телеведущая говорит, что часто слышала мнения о том, что не стоит излишне волноваться и слишком желать забеременеть. Наоборот, следует отпустить ситуацию. Василиса Фролова поведала, что настолько перестала верить, что когда-нибудь забеременеет, что и забыла об этом. И именно в этот момент она узнала, что беременна.

"С одной стороны, я всегда подчеркиваю, что у меня теперь изменилось все. Но вот когда хочу это объяснить другим, понимаю, что конкретизировать нечего. Просто замечаю, что мир начал мне улыбаться. Люди улыбаются мне чаще, а с другой стороны понимаю, что наверное, они отражают меня. Состояние действительно волшебное", - рассказала Василиса Фролова.

Также, ведущая рассказала о ряде перемен, которые она замечает в своих предпочтениях.

"Это произошло как в книжке: сначала я неделю объедалась селедкой, потом мне срочно ночью понадобился манговый шейк, и я поехала за ним в круглосуточный супермаркет, потому что не могла заснуть! Впоследствии был период объедания квашеной капустой, потом резко мне так захотелось бананов (никогда вообще их не любила), что я остановилась у магазина и одним махом съела четыре штуки! Даже моя собака смотрела на меня с удивлением".

Ранее беременная Эмили Ратаковски снялась в одних носках.