Беременная американская модель Эмили Ратаковски, которая ожидает ребенка, выложила в своем Instagram целую серию откровенных фото.

"20 недель. Знакомство с моим новым телом", - подписала она одно из фото.

"Я слишком скромна, чтобы иметь ложные представления о контроле. Я полностью и неоспоримо беспомощна, когда дело доходит до моей беременности: как мое тело будет меняться, кто будет мой ребенок. Но меня это на удивление не беспокоит. Вместо страха я чувствую новое чувство покоя. Я уже учусь у этого человека внутри своего тела. Я полна удивления", - подписала она другую фотографию своей цитатой из журнала Vogue.

Подписчики завалили красавицу комплиментами, поэтому она решила "хайпануть" еще больше и выложила целое видео с "обнаженкой".

Напомним, что съемки в стиле "ню" стали своего рода визитной карточкой 29-летней модели. Она упорно раскручивает свой Instagram c помощью откровенных и провокационных фото.