Беременная Эмили Ратаковски снялась в одних носках (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Беременная американская модель Эмили Ратаковски, которая ожидает ребенка, выложила в своем Instagram целую серию откровенных фото.
"20 недель. Знакомство с моим новым телом", - подписала она одно из фото.
"Я слишком скромна, чтобы иметь ложные представления о контроле. Я полностью и неоспоримо беспомощна, когда дело доходит до моей беременности: как мое тело будет меняться, кто будет мой ребенок. Но меня это на удивление не беспокоит. Вместо страха я чувствую новое чувство покоя. Я уже учусь у этого человека внутри своего тела. Я полна удивления", - подписала она другую фотографию своей цитатой из журнала Vogue.
Подписчики завалили красавицу комплиментами, поэтому она решила "хайпануть" еще больше и выложила целое видео с "обнаженкой".
I’ll cherish this video as long as I live. Link in bio to watch. @voguemagazine Thank you to my brilliant and very generous friend @lenadunham for her vision and commitment to directing this. I’m so grateful. And thank you to my other wonderful friend @eccopn for his music and to @dschneids for her editing! You all made this the most special. Written and filmed by me. Shot at home.
Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)
Напомним, что съемки в стиле "ню" стали своего рода визитной карточкой 29-летней модели. Она упорно раскручивает свой Instagram c помощью откровенных и провокационных фото.
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