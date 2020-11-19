Это упростит получение государственных услуг для украинцев Источник: открытые источники

Министерство цифровой трансформации Украины ликвидировало справку о составе семьи, которая была необходима для получения ряда государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр Михаил Федоров считает, что это уменьшит административную нагрузку и упростит получение государственных услуг для украинцев.

Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки. Сегодня правительство отменило такую ​​справку для получения шести услуг, требующих предоставления такой справки.

Кабинет Министров одобрил предложения Минцифры об исключении справки о составе семьи из перечня документов, представляемых заявителями при получении шести государственных услуг. Справка о составе семьи отныне не нужна:

при назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;

во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом за ветеранами войны;

при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнения из Госспецсвязи;

при выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья;

во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;

военнослужащим, претендующим на получение жилых помещений или денежной компенсации за надлежащее им для содержания жилое помещение.

Ранее сообщалось, что после выхода из самоизоляции справка от врача в школу не нужна.