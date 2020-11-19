Справка о составе семьи больше не нужна [ Редактировать ]
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Министерство цифровой трансформации Украины ликвидировало справку о составе семьи, которая была необходима для получения ряда государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Министр Михаил Федоров считает, что это уменьшит административную нагрузку и упростит получение государственных услуг для украинцев.
Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки. Сегодня правительство отменило такую справку для получения шести услуг, требующих предоставления такой справки.
Кабинет Министров одобрил предложения Минцифры об исключении справки о составе семьи из перечня документов, представляемых заявителями при получении шести государственных услуг. Справка о составе семьи отныне не нужна:
- при назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;
- во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом за ветеранами войны;
- при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнения из Госспецсвязи;
- при выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья;
- во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;
- военнослужащим, претендующим на получение жилых помещений или денежной компенсации за надлежащее им для содержания жилое помещение.
Ранее сообщалось, что после выхода из самоизоляции справка от врача в школу не нужна.
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