Ні - поверненню Росії до Великої сімки. Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт, який забороняє використовувати кошти на підтримку участі Федерації в засіданнях G7. За документом, відновлення Росії у цьому престижному клубі відбудеться лише, коли та припинить втручатися у внутрішні справи США та інших держав, зокрема, України, виконає Мінські домовленості, припинить окупацію Криму, Південної Осетії та Абхазії.

А також виведе війська з Придністров'я. Тепер законопроєкт має підтримати Сенат. Нагадаю, раніше Дональд Трамп всіляко лобіював повернення Росії до Великої сімки.