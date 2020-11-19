США заборонили повернення Росії у G7 [ Редактировать ]
Ні - поверненню Росії до Великої сімки. Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт, який забороняє використовувати кошти на підтримку участі Федерації в засіданнях G7. За документом, відновлення Росії у цьому престижному клубі відбудеться лише, коли та припинить втручатися у внутрішні справи США та інших держав, зокрема, України, виконає Мінські домовленості, припинить окупацію Криму, Південної Осетії та Абхазії.
А також виведе війська з Придністров'я. Тепер законопроєкт має підтримати Сенат. Нагадаю, раніше Дональд Трамп всіляко лобіював повернення Росії до Великої сімки.
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