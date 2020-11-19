Началось заседание подгруппы ТКГ: что обсуждают [ Редактировать ]
В четверг, 19 ноября, началось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы ТКГ. Стороны разговаривают по видеосвязи. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Основным вопросом для обсуждения является разблокирование работы КПВВ.
"В 14:00 в режиме видеоконференции началось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы ТКГ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Украина предлагает созвать внеочередное заседание ТКГ. Главными темами предложили обмен пленными и разблокирование работы КПВВ.
по теме
Украина в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) обратилась к российской стороне с предложением
Представители Германии и Франции поддержали позицию Украины по наработке единого документа
Украина поддержала предложение немецкой стороны организовать работу экспертных групп советников
При этом к таким выборам не нужно готовиться с чистого листа
Украинская сторона в ТКГ сообщила о предубеждениях и реальности "Плана действий на Донбассе"