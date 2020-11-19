Від завтра відмова від маски може загрожувати не лише зараженням коронавірусом, а й штрафом. Президент Зеленський підписав відповідний закон, ухвалений Радою 6 листопада.

За ним, за відсутність пов'язки в громадських закладах та транспорті доведеться заплатити від 170 до 255 гривень.

Штрафуватимуть поліцейські та представники Держпродспоживслужби відразу на місці. Не виписуватимуть штраф неповнолітнім та людям без маски на вулиці.