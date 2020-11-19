Володимир Зеленський схвалив закон про штрафи за відсутність масок [ Редактировать ]
Від завтра відмова від маски може загрожувати не лише зараженням коронавірусом, а й штрафом. Президент Зеленський підписав відповідний закон, ухвалений Радою 6 листопада.
За ним, за відсутність пов'язки в громадських закладах та транспорті доведеться заплатити від 170 до 255 гривень.
Штрафуватимуть поліцейські та представники Держпродспоживслужби відразу на місці. Не виписуватимуть штраф неповнолітнім та людям без маски на вулиці.
по теме
Через стрімке поширення коронавірусної інфекції в Міністерстві охорони здоров'я закликають парламент ухвалити законопроєкт, який дозволить штрафувати тих, хто не носить маски
Президент наголосив: необхідно підтримати бізнес, який зазнав збитків, та працівників, котрі втратили роботу
В пятницу, 6 ноября, Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №3891
У МОЗ вкотре зауважили: ситуація з коронавірусом в Україні дуже напружена
Протести, штрафи та бунтарський креатив: як Україна пережила перший локдаун вихідного дня і чому Верховна Рада погрожує його скасувати?