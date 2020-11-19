Головна ялинка Нью-Йорка влаштувала американцям різдвяний сюрприз [ Редактировать ]
Різдвяний сюрприз на ялинці. Крихітне совеня знайшли в гілках головної ялинки Нью-Йорка. Зелену красуню встановлювали біля Рокфеллер-центру, коли в ній помітили живу прикрасу.
Пташеня передали до спеціалізованого центру порятунку птахів. Зголодніле та спрагле, але цілком здорове, - кажуть фахівці.
З'ясувалося, це самець різновиду північноамериканських сов, одного з найдрібніших у світі. Знайду назвали Рокфеллером. Коли пташеня зміцніє - його випустять у дику природу.
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