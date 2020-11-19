48,2% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой среди жителей Славянска Донецкой области, готовы проголосовать за кандидата от партии "Оппозиционная платформа - За життя" Павла Придворова, 37,9% - за действующего мэра Вадима Ляха ("Оппозиционный блок") на выборах мэра Славянска во втором туре, который состоится 22 ноября.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного в пресс-центре Українських Новин.

Респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы второй тур выборов проходил в ближайшее воскресенье?

Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, 48,2% проголосовали бы за Придворова, 37,9% - за Ляха, 11,5% - затруднились ответить, 2,4% - проголосовали бы против всех.

При этом обязательно голосовать на выборах намерены 22,5% опрошенных, 21,3% - ответили, что не уверены, но, скорее всего, будут голосовать, 24,5% - не уверены, но скорее всего не будут голосовать, 28,7% - не будут голосовать, 3,0% - затруднились ответить.

Опрос проводился 14-17 ноября среди 800 совершеннолетних жителей Славянска методом индивидуального интервью по месту проживания.

Статистическая погрешность выборки не превышает 4%.

Как сообщали "Українськi Новини", 44,7% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой среди жителей Славянска Донецкой области, проголосовали бы за кандидата от "Оппозиционной платформы - За життя" Павла Придворова, 35,3% - за действующего мэра Вадима Ляха (партия "Оппозиционный блок") на выборах мэра Славянска во втором туре, который состоится 22 ноября.