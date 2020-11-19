Відновити кримінальну відповідальність за недостовірні декларації чиновників та повернути повноваження НАЗК, - такі шляхи виходу з конституційної кризи Володимир Зеленський озвучив на переговорах з послами країн "Великої сімки".

Президент заявив, що категорично не сприйняв рішення Конституційного суду, яке фактично "обнулило" весь процес боротьби з корупцією. А головним завданням для себе вважає забезпечення повноцінної діяльності антикорупційних органів.

За словами Зеленського, в подальшому влада повинна відновити довіру українців до судової влади, і починати потрібно з профільних реформ.