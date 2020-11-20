Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в Европе в декабре этого года или в начале следующего года. По ее словам, последние новости о разработках вакцины "вселяют большой оптимизм".

Соответствующее обращение выложил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в Twitter.

Также Еврокомиссия уже заключила рамочные соглашения о поставках вакцины с рядом производителей, в частности с фармкомпанией BioNTech-Pfizer.



"Мы ожидаем регистрацию в Европе в декабре или вскоре после начала следующего года", - сообщила канцлер. Затем в Европе начнется процесс вакцинации.

Ранее мы писали, будут ли вакцинировать переболевших коронавирусом людей.