Меркель назвала сроки регистрации вакцины от COVID-19 в Европе [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в Европе в декабре этого года или в начале следующего года. По ее словам, последние новости о разработках вакцины "вселяют большой оптимизм".
Соответствующее обращение выложил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в Twitter.
Также Еврокомиссия уже заключила рамочные соглашения о поставках вакцины с рядом производителей, в частности с фармкомпанией BioNTech-Pfizer.
"Мы ожидаем регистрацию в Европе в декабре или вскоре после начала следующего года", - сообщила канцлер. Затем в Европе начнется процесс вакцинации.
Ранее мы писали, будут ли вакцинировать переболевших коронавирусом людей.
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