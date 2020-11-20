Уменьшить распространение COVID-19 в Украине поможет только полный локдаун продолжительностью в три недели. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

"У нас нет ресурсов, нет возможностей. Только изоляция. Ничего не изменилось со средних веков. С моей точки зрения, это то, что собьет количество людей. Как это выдержит экономика - вопрос не ко мне. Но по-другому, я говорила, в том числе - на высоком уровне", - сказала Голубовская.

Также она отметила: "Если нам ничего нельзя: закрыть школы нам нельзя; выходного дня (карантина выходного дня - ред.) сделать нормально нам нельзя; полный локдаун на три недели, чтобы сбить инфекцию, нам нельзя. Это надо три недели, ведь неделю или две ничего не дадут. Тогда купите нам дорогостоящие препараты, которые нужны не такому большому количеству людей, чтобы мы хотя бы могли лечить и не доводить больных до критического состояния, которое требует большой нагрузки на систему здравоохранения.".

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