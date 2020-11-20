Україні вдалося узгодити нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ "Золоте" і "Щастя". Також голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала 11 осіб для обміну з ОРДЛО до кінця року.

Утім поки зустрічних дій з боку ОРДЛО немає, - зазначив Леонід Кравчук.