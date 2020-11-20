Под Черниговом 74-летнию пенсионерку выгнали из больниц. Женщина с пневмонией умерла. После происшествия в Бобровице в центральной райбольнице решили срочно провести проверку заведения. История появилась в эфире одного из телеканалов.

Так 18 ноября в Черниговской ОГА отреагировали на скандал после публикации в СМИ информации, якобы пожилую женщину выписали из медучреждения, чтобы она "не занимала место". Соответствующее поручение дала глава Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко.

Пожилую женщину практически выкинули из окна после того, как она попала в "коронавирусную" больницу. Говорится, что у нее был негативный результат ПЦР-теста, а анализы якобы скрывали.

Пенсионерка дошла до лавочки, ее трусило и было трудно дышать, она не могла идти дальше. По словам женщины, которая ухаживала за больной, медики им грубили. Затем бабушку снова забрала "скорая", но помочь ей не смогли.

Управление здравоохранения Черниговской ОГА начало служебную проверку. Была создана специальная комиссия, которая выяснит обстоятельства оказания медицинской помощи пациентке в больнице Бобровицы. По результатам обещают принять "соответствующие решения".

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