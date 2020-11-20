У Черкасах відкрили меморіал полеглим воїнам АТО. Унікальність пам'ятника в тому, що його створили за ескізами доньки загиблого бійця Володимира Ложешнікова. Три роки тому 16-річна Дарина подала свій проєкт на конкурс, оголошений міськвиконкомом, і виграла його.

Оркестр, салют і море квітів. Цих урочистостей у Черкасах могло б і не бути, якби не війна. Попри робочий день, на відкриття меморіалу воїнам АТО прийшли сотні містян. Для деяких з них він більш ніж символічний. На плитах висічені імена їхніх батьків, братів і чоловіків, які віддали життя за свободу України. Під час вступної промови вдова Володимира Ложешнікова не стримує емоцій.

Это наш ответ на вопрос всех тех, кто до сих пор не понимает или не хочет понять - почему они туда пошли, что их туда повело.

Цього меморіалу містяни чекали довгих три роки. Саме тоді мерія оголосила конкурс на найкращий ескіз пам'ятника загиблим воїнам АТО. Символічно його переможцем стала донька Володимира Ложешнікова. Батько Дарини був тяжко поранений під час виходу з Іловайська, а загинув уже в полоні бойовиків. Дарина каже, ідея меморіалу в неї виникла буквально за кілька хвилин - між двох бійців-охоронців розквітає дерево життя.

Дарина Ложешнікова, донька загиблого бійця:

Я хотіла показати, що воїни захищають саме життя, що вони не просто воюють, вони захищають саме життя.

Три роки група скульпторів, архітекторів, ковалів та будівельників чаклували над меморіалом. Сам комплекс оточують гранітні плити, на яких золотими літерами висічені 40 імен загиблих на фронті жителів Черкас, а з тильного боку - плити умисно залишили порожніми. Найбільше бажання містян - щоб вони такими й лишились.

Володимир Бовсуновський, ветеран АТО:

Не дай Бог, війна ще не закінчилась, не дай Бог, щоб це було. Краще нехай там буде якийсь вірш - залишили під це пусте місце.

Міському бюджетові меморіал обійшовся в понад 3 мільйони гривень. Військові кажуть: гроші хоч і великі, але витрачені на шляхетну справу.