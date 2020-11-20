Кушанашвили заявил, что Иосиф Пригожин должен ему крупную сумму денег [ Редактировать ]
Известный телеведущий и журналист Отар Кушанашвили заявил, что супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин должен ему крупную сумму денег. Причем отдать долг звездный продюсер не может еще с 90-х.
О долге Пригожина Отар Кушанашвили рассказал в интервью в программе "Что было дальше?" на YouTube.
По словам телеведущего, продюсер испытывал финансовые трудности еще в 90-е годы. За 30 лет отдать деньги он не удосужился. Вдаваться в другие подробности давней истории знаменитый шоумен не стал.
При этом журналист отметил, что Пригожин не единственный человек, кто числится в его должниках. В список также попал знаменитый российский композитор Игорь Крутой.
По словам телеведущего, они все ему должны, потому что испытывают регулярные финансовые проблемы.
Ранее мы писали о том, что Кушанашвили назвал Джамалу Фрэнком Синатрой в юбке.
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