Известный телеведущий и журналист Отар Кушанашвили заявил, что супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин должен ему крупную сумму денег. Причем отдать долг звездный продюсер не может еще с 90-х.

О долге Пригожина Отар Кушанашвили рассказал в интервью в программе "Что было дальше?" на YouTube.

По словам телеведущего, продюсер испытывал финансовые трудности еще в 90-е годы. За 30 лет отдать деньги он не удосужился. Вдаваться в другие подробности давней истории знаменитый шоумен не стал.

При этом журналист отметил, что Пригожин не единственный человек, кто числится в его должниках. В список также попал знаменитый российский композитор Игорь Крутой.

По словам телеведущего, они все ему должны, потому что испытывают регулярные финансовые проблемы.

Ранее мы писали о том, что Кушанашвили назвал Джамалу Фрэнком Синатрой в юбке.