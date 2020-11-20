Терпимость к гражданам Украины с другими взглядами должна стать частью государственной философии, а также позицией государственной власти. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин в интервью "Новому времени".

Отвечая на вопрос о пяти шагах, необходимых для достижения мира на Донбассе, политик сказал, что первый и главный шаг - наличие политической воли.

"Нужно не бояться брать ответственность и принимать трудные решения", -добавил он.

"Второе - нужна более эффективная команда переговорщиков. Третье - необходимо принять концепцию и законодательный алгоритм мирного урегулирования, которая воспримется и украинским обществом, и всеми сторонами, участвующими в переговорах. Четвертое - создание экономической модели реинтеграции, которая позволит привлечь значительные инвестиции в Украину, что даст толчок экономике и повысят уровень жизни", - сказал народный депутат.

"Наконец, в разных регионах нашей страны люди мыслят по-разному и говорят на разных языках. Терпимость и толерантность должны стать частью государственной философии. А также позицией правительства и всех, кто участвует в государственной власти. Только толерантность позволит завершить конфликт", - резюмировал Сергей Левочкин.