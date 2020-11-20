Все чаще люди задаются вопросом, являются ли разносчиком коронавируса человек, который уже переболел, но проживает с больным COVID-19 вместе в одной квартире, и можно ли выходить из самоизоляции и не бояться заразить других людей. Известный доктор Евгений Комаровский дал ответ на этот вопрос на своем YouTube-канале.

Так, Комаровский призвал в такой ситуации учитывать логику, здравый смысл и "юридические представления о том, что такое хорошо и что такое плохо".

Может через годик-два будут совершенно понятные, конкретные рекомендации: если вы были в контакте, надо на такие-то сроки идти на самоизоляцию или не надо... но сейчас этого нет. Поэтому если все страшно боятся, то однозначный механизм такой - нельзя. Вы были в контакте - нельзя!

Также доктор добавил, что важно точно знать, имеет ли человек, переболевший коронавирусом, характерные иммуноглобулины G.

Он добавил, что если у человека тесный контакт с зараженным, то выходить из самоизоляции лучше только по прошествию необходимого периода времени - 24 дней.

Кто-то из членов семьи заболел, и вы с этим человеком контактируете. Вот если первые симптомы появились, условно говоря, 1 ноября, то сколько этот человек будет заразным? Теоретически максимум 7-8 дней, но наука эпидемиология решит, что лучше перестраховаться и скажет - 10 дней. То есть вы контактируете до 10 ноября. А теперь приплюсуйте 14 дней - максимальный инкубационный период - значит вы можете идти на волю 24 ноября.

Ранее мы писали о том, что последние данные о зараженных коронавирусом шокируют жителей страны.