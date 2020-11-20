Праздник 20 ноября: что нельзя и что нужно делать в этот день [ Редактировать ]
20 ноября - 325-й день года по григорианскому календарю. В этот день православные чествуют святого мученика Феодота Анкирского.
В народе праздник получил название Зимородок или Федот, который считался покровителем женского рукоделия и всех беременных.
В народе в день Федота - когда уже устанавливалась морозная погода и водоемы покрывались льдом - по традиции мужчины отправлялись на рыбалку, а улов затем относили хозяйкам для готовки рыбных блюд.
Дата, по поверьям, считалась очень удачной для рукодельниц. Женщины принимались за прядение и ткачество, и верили, что изготовленная в этот день одежда прослужит очень долго, а также станет своеобразным оберегом для того, кто ее носит.
Еще на Федота для беременных бытовали правила, согласно которым нужно в течение дня побольше молиться и отгонять дурные мысли - тогда ребенок родится здоровым и будет иметь счастливую жизнь.
Также, если у женщины длительное время не получается зачать ребенка, то день Федота считали очень удачным для соответствующих молитв, а также заговоров на беременность.
Бездельничать на праздник женщинам в положении запрещалось, иначе малыш вырастет лентяем.
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