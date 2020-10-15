По состоянию на 15 октября для больных коронавирусом в Украине отведено 35 тысяч больничных коек. Максимальное количество коек, которые могут отвести для пациентов с COVID-19 - это 52 тысячи. Такое заявление сделал министр здравоохранения'я Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

При большем количестве коек для больных COVID-19 может просто не хватить врачей для оказания медицинской помощи.

"Это то количество коек, в которых может оказываться медицинская помощь, поскольку для ее предоставления нужны специалисты и медицинский персонал. Мы можем сколько угодно отводить кроватей, но нам банально не хватит врачей", - подчеркнул он.

Степанов добавил, что сейчас в Украине нет дефицита врачей.

"На сегодня врачей хватает. Лечат уже не только инфекционисты, но и врачи других специальностей", - отметил министр.

Как ранее сообщалось, Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. Читайте также, Степанов заявил, что Украина вернется к ужесточенному карантину.