Для больных COVID-19 можно выделить максимум 50 тысяч коек - МОЗ [ Редактировать ]
По состоянию на 15 октября для больных коронавирусом в Украине отведено 35 тысяч больничных коек. Максимальное количество коек, которые могут отвести для пациентов с COVID-19 - это 52 тысячи. Такое заявление сделал министр здравоохранения'я Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.
При большем количестве коек для больных COVID-19 может просто не хватить врачей для оказания медицинской помощи.
"Это то количество коек, в которых может оказываться медицинская помощь, поскольку для ее предоставления нужны специалисты и медицинский персонал. Мы можем сколько угодно отводить кроватей, но нам банально не хватит врачей", - подчеркнул он.
Степанов добавил, что сейчас в Украине нет дефицита врачей.
"На сегодня врачей хватает. Лечат уже не только инфекционисты, но и врачи других специальностей", - отметил министр.
Как ранее сообщалось, Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. Читайте также, Степанов заявил, что Украина вернется к ужесточенному карантину.
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